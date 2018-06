Limitarea valorii recuperabile a creantelor cesionate, inca o piesa de puzzle in viitoarea criza bancara pe care o va gestiona BNR

Stiri pe aceeasi tema

- Doar 3% dintre cetatenii romani care detin creante active cesionate se afla in strainatate, iar rata de recuperare a creantelor este mai mica in cazul lor, arata un studiu al companiei Debt Collection Agency (DCA), specializata pe achizitia si gestionarea creantelor din Romania. Dintre cei aflati in…

- Rezerva Federala a SUA (FED) a majorat miercuri rata dobanzii de referinta de la 1,75, la 2%, nivel similar celui de dinaintea crizei economice mondiale. Oficialii FED au anuntat ca rata dobanzii de referinta va mai fi majorata de doua ori in acest an. Ultima data cand rata dobanzii de referinta a depasit…

- De dimineața pana seara auzim cum opoziția nu face nimic. Ca face blat cu PSD. Ca e degeaba. In tot acest timp, guvernarea Dancila-Dragnea-PSD e un dezastru ambulant care dauneaza Romaniei zi de zi. In acest context cred ca trebuie citita plangerea depusa de Ludovic Orban impotriva Vioricai Dancila.

- Criza dezinsectiei, existenta de peste doi ani la Ploiesti, dar intalnita si in multe alte localitati prahovene, determina autoritatile judetene sa ia masuri. Conducerea Prefecturii Prahova a anuntat oficial ca a convocat pentru vineri o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.…

- Marea Depresiune (Marea criza economica) va fi palida în comparație cu urmatoarea criza financiara care ar putea sa vina în curând, potrivit investitorului Peter Schiff, faimos pentru previziunile sale apocaliptice.

- Criza prin care trece mediul antreprenorial din Romania data de lipsa fortei de munca din piata este principalul obstacol in calea continuarii dezvoltarii economiei romanesti, sustine Alexandru Reff, country managing partner Deloitte Romania, prezent in cadrul conferintei ZF Investiti in Romania!,…

- Psihologul, despre criminalul din Brașov care și-a ucis soția și copiii, apoi s-a autodenunțat. “Acest gen de schimbare totala și criminala de atitudine e ca o avalanșa”, susține Cezar Laurențiu Cioc, explicand apoi ce ar fi putut duce la gestul ingrozitor al barbatului de 43 de ani. O știre teribila…

- Premierul Pavel Filip a solicitat mobilizare maxima in contextul conditiilor meteo nefavorabile si a ninsorilor puternice de pe intreg teritoriul tarii. "Chiar daca am fost pregatiti pentru o criza, s-au dovedit a fi precipitatii mai mari decat ne-am asteptat.