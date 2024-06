Limitarea accesului la un antialergic, deoarece e folosit pentru mărirea… feselor!!!! Periactin, un antialergic vandut gratuit in farmaciile din Franța, va fi in curand disponibil doar pe baza de rețeta, deoarece femeile i-au dat o alta destinație: marirea feselor. In ultimii ani, Agenția Naționala pentru Siguranța Medicamentului (ANSM) din Franța a lansat mai multe semnale. In cele din urma a decis sa reglementeze accesul la Periactin, […] The post Limitarea accesului la un antialergic, deoarece e folosit pentru marirea… feselor!!!! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidele de centru-dreapta și de extrema-dreapta se așteapta sa obțina cel mai mare numar de locuri la alegerile de duminica din Uniunea Europeana in țarile cele mai populate precum Germania, Franța, Italia, Spania și Polonia, potrivit informațiilor furnizate de POLITICO. Franța a marcat aceasta tendința…

- In primele cinci luni ale acestui an, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a efectuat peste 11.000 de controale antifrauda, cu implicatii fiscale in crestere cu 26%, de la 986,51 milioane de lei la 1,24 miliarde de lei, a anuntat, luni, Ministerul Finantelor. Sanctiunile contraventionale,…

- Romanii care lucreaza in afara țarii trebuie sa prezinte neaparat un document la Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF). Cei care nu o fac risca sa fie amendați. Documentul care trebuie depus la ANAF neaparat Potrivit unei juriste romance din Germania, romanii care lucreaza in strainatate…

- Limitarea prețurilor la energie, dar și plafonarea adaosului comercial la alimente trebuie continuata și extinsa la toate produsele romanești. Datele statistice arata ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu a eliminat specula și a redus inflația, iar romanii au putut fi protejați de scumpirile nejustificate…

- Tusea convulsiva ingrijoreaza autoritațile sanitare din mai multe țari europene – Franța, Croația, Danemarca, Regatul Unit, Belgia, Spania, Germania – , care subliniaza necesitatea vaccinarii pentru prevenirea riscurilor de forme grave. De cateva luni, tusea convulsiva și-a „revenit” in Franța, o…

- La scurt timp dupa instalarea in fotoliul de președinte de catre PSD, chestorul pensionar de poliție Elisabeta „Uța” Lipa a trecut Agenția Naționala pentru Sport (ANS) pe persoana fizica, fapt pentru care a dispus imparțirea banilor publici catre federații pe criterii „offline”. Astfel, un sfert din…

- O organizație globala influenta a prognozat ca economia Rusiei va crește mai rapid decat toate economiile avansate din lume, inclusiv cea a SUA, in acest an. Fondul Monetar Internațional (FMI) anticipeaza ca Rusia va inregistra o creștere de 3,2% in acest an, semnificativ mai mare decat Regatul Unit,…

- Cercetatorii francezi au observat un risc crescut de meningiom – tumoare a membranelor protectoare ale creierului – legat de utilizarea a trei medicamente cu proprietați contraceptive. Este concluzia unui studiu realizat de GIS Epi-Phare , publicat in British Medical Journal (BMJ), care indica un…