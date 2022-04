Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat astazi, 13 aprilie 2022, in calitate de for decizional, o propunere legislativa care prevede majorarea limitelor maxime de viteza in afara localitatilor pe drumurile expres. Astfel, vitezele maxime admise in afara localitaților sunt urmatoarele: a) 130 km/h pe autostrazi,…

