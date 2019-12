Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, dezvaluie ca se lucreaza in Guvern la un proiect de limitare a vitezei in localitate de la 50 la 30 km/ora. Ministrul spune ca astfel incearca sa reduca poluarea in marile orașe. Ministrul Sanatații, Victor Costache, a anunțat, sambata, in timpul unei conferințe…

- „Daca pot da din casa (...) solutie la care lucreaza colegii, dar nu o sa fie populara si o sa ne certati. Este o solutie care s-a adoptat la nivel european. Primul lucru pe care il faci, limitezi viteza, se limiteaza la 30 la ora. Dar, probabil, colegul meu nu a vrut sa va spuna ca sa nu il certati…

- Acestea vizeaza in special uniformizarea bibliografiei și debirocratizarea procedurilor existente la acest moment. La finele saptamanii trecute, ministrul Victor Costache a participat la Zilele UMF Iași, manifestare care a fost dedicata implinirii a 140 de ani de la inființarea aceste unitați de invațamant…

- Victor Costache a explicat, sambata, la Iași, ce vor face medicii straini care vor au devenit consilieri onorifici ai ministrului Sanatații. Unul dintre ei se va ocupa de dezvoltarea medicinei militare, iar altul de intocmirea unor ghiduri pentru cercetare.Ministrul Sanatații, Victor Costache,…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat, joi seara, la B1 TV, ca nu exista o solutie magica pentru a combate fenomenul spagii in spitale, dar asteapta punctul de vedere al juristilor pentru a sti daca poate fi introdusa o clauza privind incetarea contractului de munca al medicilor care au acceptat…

- Reprezentantii Ministerului Sanatatii (MS) au dat asigurari ca nu exista niciun demers, document sau ordin care sa vizeze desfiintarea centrelor de permanenta sub conducerea noului ministru. Intr-un comunicat de presa transmis, acestia au precizat ca ministrul Victor Costache, isi doreste momentan sa…