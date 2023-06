Stiri pe aceeasi tema

- In cursul saptamanii trecute, politisti hunedoreni au organizat o serie de activitați de control in trafic, in scopul reducerii riscului rutiere si a prevenirii producerii de accidente rutiere In perioada 05 – 11 iunie a.c., politistii rutieri hunedoreni au derulat o serie de acțiuni…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care modifica ordonanta de urgenta 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani. Initiativa legislativa stabileste ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate mai mult de 10 persoane.…

- Formatia FC Sevilla a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Espanol Barcelona, intr-un meci din etapa a 33-a a campionatului Spaniei. CITESTE SI BREAKING NEWS Șoc in fotbalul din Spania: Koke a fost condamnat la șase ani de inchisoare: a recunoscut ca a condus o retea…

- Apelurile call-center trebuie preluate in cel mult 5 minute de catre operator. In caz contrar, vor fi amenzi Un proiect de lege adoptat miercuri de Senat prevede ca prestatorii de servicii au obligatia de a prelua apelurile telefonice ale beneficiarilor, prin intermediul unui operator uman, in cel mult…

- Twitter anunta () cresterea limitei de caractere. Pentru a „imbunatati experienta de scriere si citire”, reteaua sociala permite acomodarea a pana la 10.000 de caractere intr-o singura postare. Nu toti utilizatorii vor putea scrie postari de pana la 10.000 de caractere, aceasta fiind introdusa ca un…

- O noua razie ANPC a avut loc in Piața Obor. Controalele efectuate de inpectorii ANPC s-au soldat cu amenzi in valoare de 300.000 de lei dar și cu oprirea temporara a activitații pentru patru agenți economici. In urma controlului au fost sigilate doua depozite de carne dar și o mașina plina cu carcase…