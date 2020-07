Limfocitele ar putea indica riscul unei forme grave de COVID Un numar scazut al limfocitelor la persoanele care se prezinta la spital cu simptome de COVID-19 ar putea ajuta medicii sa identifice pacientii cu o nevoie mai mare de internare pentru o forma grava a bolii. Astfel, acestia ar putea fi internati din timp la Terapie Intensiva. Este concluzia unui studiu recent, informeaza MedicHub. Numarul mic de limfocite, semnal de alarma Studiul arata ca pacientii cu limfocitopenie au avut o nevoie mai mare de peste trei ori de ingrijire la Terapie Intensiva, in comparatie cu persoanele cu numar normal de limfocite, la momentul internarii. Medicii au descoperit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

