Limbile străine nu au secrete pentru elevii vasluieni: Rezultate excelente! Reprezentanții județului nostru s-au intors cu numeroase premii de la olimpiadele naționale de limbi moderne. Perioada 29 martie – 6 aprilie a fost deosebit de solicitanta pentru elevii talentați la limbi moderne, care nu numai ca nu au beneficiat de prima saptamana de vacanța de primavara, ci au continuat un efort intelectual susținut, participand la edițiile naționale ale olimpiadelor de profil. Acestea s-au desfașurat in centre primitoare, prin eforturile deosebite ale organizatorilor din Buzau, Dambovița, Maramureș și Constanța. ”Rezultatele foarte bune pe care le-au obținut elevii vasluieni… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

