Stiri pe aceeasi tema

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa(UATAA) din Motru a fost amendata cu aproape 25 de milioane de lei de catre Administrația Fondului pentru Mediu. Masura a fost luata din cauza ca furnizorul de agent termic din Motru nu a cumparat anul trecut certificatele de CO2. Este vorba de un numar de aproape…

- Administratia Fondului de Mediu a publicat calendarul programelor de finantare lansate de AFM pentru anul 2022 si prin care anunta o noua sesiune a programului Rabla pentru electrocasnice, respectiv prima sesiune din anul 2022. Conform calendarului AFM, in anul 2022 programul Rabla pentru electrocasnice…

- A fost anuntata data cand va fi lansata prima sesiune a programului Rabla pentru electrocasnice din 2022. Administratia Fondului de Mediu a publicat calendarul programelor de finantare lansate de AFM pentru anul 2022 si prin care anunta o noua sesiune a programului Rabla pentru electrocasnice, respectiv…

- In urma cu fix 10 zile, suparat nevoie-mare pe indrazneala judecatorilor de la Tribunalul Timiș de a suspenda concursul de recrutare organizat de Primaria Timișoara și programat in 11 ianuarie...

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu si comisari din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, sub coordonarea unui procurorul specializat si investit in cauza din cadrul Parchetului de pe Langa Curtea…

- Municipalitatea lugojeana intenționeaza sa modernizeze iluminatul public stradal din Lugoj prin inlocuirea vechilor lampi cu corpuri de iluminat cu LED, precum și achiziționarea și instalarea sistemelor de dimare/telegestiune, care permit reglarea fluului luminos la nivelul intregului obiectiv.…

- Primaria Timisoara transmite marti, intr-un comunicat de presa, ca fosta administratie nu a ”bugetat niciun leu” pentru certificatele verzi si ca decizia Curtii de Apel Timisoara care a respins contestarea amenzii de aproape 107 milioane de lei primita de societatea de termoficare Colterm, de la…

- Curtea de Apel Timisoara a respins actiunea formulata de Colterm impotriva Administratiei Fondului pentru Mediu vizand amenda de 21 milioane de euro pentru certificatele verzi. Colterm are drept de recurs in termen de 15 zile. In luna mai a acestui an, Administratia Fondului pentru Mediu a amendat societatea…