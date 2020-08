Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Limbii Romane se sarbatorește in Romania, la 31 august, aceeași zi cu Limba Noastra (sarbatoare similara din Republica Moldova) [1] . Propunerea legislativa a fost inițiata in 2011 [2] , legiferata [3] ca zi festiva a Romaniei prin Legea nr. 53/2013 (in aceasta este arborat drapelul Romaniei) [4]…

- La Iași a avut o dezbatere pe marginea problemelor și soluțiilor comunitații de romani din Republica Moldova, la care au participat „ieșeni nascuți in Republica Moldova și care in prezent sunt figuri reprezentative ale mediului cultural, medical, juridic și de business din Iași, invitat special fiind…

- Astazi, Republica Moldova marcheaza cea de-a 26-a aniversare a Constituției. Este ziua in care sarbatorim nu doar Legea suprema, dar și tot ce am obținut odata cu adoptarea ei - statul de drept, democrația și libertatea. Mai jos va propunem sa va testați cunoștințele și sa vedeți cit de bine cunoașteți…

- RUGAMINTE… In contextul epidemiologic actual, caracterizat de o crestere alarmanta a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, primarul Municipiului Barlad, av. Dumitru Boros, in calitate de Presedinte al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, face apel la populatie sa dea dovada…

- ”Societatea nationala Nuclearelectrica (SNN) informeaza actionarii si investitorii ca in cadrul sedintei Consiliului de Administratie SNN din data de 23 iulie 2020, Consiliul de Administratie a luat act de renuntarea la functia de presedinte CA a lui Iulian Robert Tudorache si a decis numirea lui Teodor…

- Comitetul National de Conducere al Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania, intrata in istoria recenta sub denumirea de AFDPR, isi exprima nedumerirea si chiar revolta fata de negasirea unei solutii viabile de catre Statul Roman in ceea ce priveste spatiul detinut…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa a lui Florin Roman, de la PNL, prin care se interzic contractele cu statul pentru acele firme ale caror actionari nu sunt la vedere. Liberalii spun ca legea a fost elaborata in urma cazului TelDrum.Potrivit proiectului, in vederea respectarii…

- Campania electorala pentru locale ține deja de dinainte de prezidențiale și se intensifica. Și se vorbește extrem de puțin despre forța principala care ne distruge orașele: afacerea imobiliara.Sub fereastra mea, intr-un bloc din București, s-a retrocedat un trotuar. Pur și simplu. Asta dupa ce se construise…