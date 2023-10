Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Kiev au decis, miercuri, recunoasterea limbii romane ca limba oficiala a minoritatii romane din Ucraina. Masura a fost adoptata in contextul obligatiei indeplinirii de catre Ucraina a criteriilor de aderare la Uniunea Europeana, unul dintre criterii referindu-se si la drepturile minoritatilor…

