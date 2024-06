Stiri pe aceeasi tema

- Caz revoltator la școala din Vaslui! ​O absolventa de liceu a predat timp de 14 ani ca profesor titular de limba romana. Cum de a fost posibil? Pentru a ajunge in acest post, femeia și-a falsificat toate documentele, scrie HotNews.

- Potrivit propriei declaratii, Maria Grapini a fost olimpica la Limba romana. Ori, cand ai fost olimpica la romana, iti poti permite sa creezi o noua limba (grapineza), sa scrii romane cu citate preluate din Wikipedia sau pur si simplu sa descoperi noi tari (Letitia). Si asta doar in timpul liber, cand…

- Limba romana este foarte complexa și conține multe expresii, pe care unii le folosesc in contexte greșite, deoarece nu știu semnificația acesteia. Una dintre cele mai folosite și cunoscute este „prost ca noaptea”. Ce inseamna expresia „Prost ca noaptea”? Limba romana este plina de expresii pe care le…

- Evaluarea Naționala 2024 In perioada 13-29 mai este programata sesiunea de evaluari nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2023-2024, care se adreseaza unui numar de peste 500.000 de elevi, anunta Ministerul Educatiei Nationale . Clasa a II-a Evaluarea competentelor fundamentale…

- Limba romana este o sursa inepuizabila de expresii și zicatori populare, care oglindesc bogația istorica, tradițiile și mentalitatea poporului roman. Ele ascund ințelesuri profunde și emoții, fiind adevarate bijuterii lingvistice care pastreaza vie esența culturala și identitatea naționala a țarii noastre.…

- Limba romana este destul de complexa și are in componența numeroase expresii. Una dintre acestea este ‘toba de carte’. Cu siguranța ați auzit-o de multe ori, dar ce inseamna, de fapt, și de unde provine? Ce inseamna și de unde provine expresia ‘toba de carte’ Limba romana este bogata in expresii și…

- Chiar daca suntem vorbitori nativi ai unei limbi, se intampla sa pronunțam greșit anumite cuvinte sau sa nu le știm sensul. Ajungem chiar sa credem ca așa este corect, fara sa ne dam seama ca facem o mare eroare. Așa este și in cazul cuvintelor petec sau petic, pe care unii dintre noi nici macar […]…

- Limba romana este un izvor nesecat de expresii și locuțiuni populare, care reflecta istoria, tradițiile și mentalitatea poporului roman. Acestea sunt incarcate de ințelesuri și de emoții, fiind in fapt niște relicve lingvistice care captureaza esența culturala și identitatea naționala. In același timp,…