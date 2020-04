Liliecii sînt purtători ai șase noi tipuri de coronavirus SARS-CoV-2, noul coronavirus care a dus la pandemia de COVID-19, isi poate avea originea la mamifere, probabil lilieci sau pangolini, avind in vedere ca structura sa moleculara seamana indeaproape cu a altor virusuri gasite la aceste animale. Un studiu realizat pe liliecii din Myanmar a dus la descoperirea a sase noi coronavirusuri, transmite mediafax.ro. Studiul arata ca virusurile au fost desco Citeste articolul mai departe pe noi.md…

