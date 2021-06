Lilieci vii, în laboratoarele Institutului de Virusologie din Wuhan (VIDEO) Institutul de Virusologie din Wuhan, orasul chinez in care se crede ca a izbucnit pandemia de Covid, a tinut lilieci vii in custi, dezvaluie Sky News Australia . Postul tv a difuzat un videoclip filmat in incinta. Imaginile au fost realizate in 2017, cu prilejul lansarii noului laborator de biosecuritate, pentru a prezenta masurile de siguranta implementate in cazul unui “eventual accident”. Liliecii apar tinuti intr-o cusca. Unul dintre aceștia este hranit cu un vierme de un cercetator al institutului. Filmarea redeschide dezbaterea despre posibilitatea ca SARS-CoV-2 sa fie urmare a unei manipulari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Imaginile contrazic raportul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care nu face nicio referire la existenta unor custi cu lilieci in interiorul Institutului de Virusologie din Wuhan, locul de unde se banuieste ca provine SARS-CoV-2.

