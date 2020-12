Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada plina de desparțiri și divorțuri, ei sunt cireașa de pe tort. Liliana Ștefan și Dan Bittman și-au spus adio dupa 25 de ani de relație! Ce anunț a facut fosta iubita, dupa ce solistul trupei ”Holograf” a confirmat desparțirea? Cei doi nu mai locuiesc impreuna de un an!

- In urma cu aproximativ o luna de zile, esignerița de la ”Visuri la cheie” a fost lovita brutal cu pumnii in fața de o agresoare furoasa ca i s-a atras atenția deoarece a parcat neregulamentar. Agresoarea i-a spart nasul, iar ea a fost lasata intr-o balta de sange. A suferit prima operatie, iar acum…

- Vestea desparțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, a fost anunțata de vedeta la Kanal D. Deși nu au fost casatoriți niciodata, cei doi au 3 copii impreuna. Vestea enit ca un șoc, avand in vedere ca cei doi erau impreuna de 25 de ani. Dan Bittman și Liliana Ștefan, desparțiți dupa 25 de ani […]…

- Sfarșit cumplit pentru un tanar pictor! Paul și-a pus capat zilelor la numai 29 de ani, din cauza ca nu a putut sa treaca peste desparțirea de iubita lui! Iata ce gest a facut barbatul inainte sa se sinucida!

- Tensiunile post-alegeri cresc in Statele Unite ale Americii. Chiar daca Joe Biden a castigat Georgia, primind astfel un avas electoral de 306 voturi, Donald Trump tot nu isi recunoaste infrangerea. Dupa o saptamana in care acesta a fost vocal doar in mediul online, Donald Trump a participat,…

- Un barbat de 70 de ani din județul Botoșani a murit in timpul unui incendiu. El nu a mai putut parasi locuința in flacari, iar pompierii l-au gasit decedat. Incidentul a avut loc duminica seara, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Botoșani, un barbat in varsta de 70 ani, din satul Ionașeni, comuna…

- "Ati fost mai mult decat un simplu politician. Sunteti o femeie frumoasa? Da, ma consider o femeie atragatoare. Nu sunt neaparat o persoana modesta, deci daca va asteptati la un alt raspuns, sper ca v-am surprins. In primul rand cred ca trebuie sa le multumesc pariuntilor. Apoi, cred ca pe…

- Suntem oficial pe ultima suta de metri a campaniei electorale. O campanie atipica aș spune eu, pe care am experimentat-o diferit de toate celelalte de pana acum: din interior; Și asta pentru ca am decis ca a venit momentul sa intru in aceasta lupta a “greilor” pentru voi, pentru noi, cei care nu ne…