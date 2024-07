Lilia Cosman, mezina echipei României la Jocurile Olimpice – originară din Bistrița – intră astăzi în competiție pentru calificări Lilia Cosman incepe astazi lupta pentru calificare, la Jocurile Olimpice din Paris. Gimnasta are 17 ani, fiind cea mai tanara sportiva din echipa Romaniei. Lilia Cosman are bunici la Bistrița, mama sa fiind bistrițeanca. De altfel, parinții ei au deics sa-și boteze fiica tot aici. Inclusiv cartea de identitate a Liliei apare tot cu adresa bunicilor din Bistrița. Lilia Cosman – mezina din echipa Romaniei la Jocurile Olimpice din Paris – deschide astazi competiția pentru calificari la JO Paris 2024. Sportiva și-a petrecut mai multe vacanțe la bunicii din Bistrița. De cateva ori s-a antrenat și in… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Ana Maria Barbosu a obtinut medalia de argint la individual compus, sambata, la cea de-a patra editie a RomGym Trophy la gimnastica artistica, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Gimnastica.

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei s-a clasat pe locul al patrulea la Campionatele Europene pentru senioare de la Rimini. Romania (Sabrina Maneca Voinea, Ana Maria Barbosu, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarta) a acumulat 156,397, ceva mai putin decat in calificari (158,798), pe care le-a incheiat tot…

- Echipa Romaniei s-a clasat pe locul al patrulea, duminica, la Campionatele Europene feminine de gimnastica artistica pentru senioare de la Rimini (Italia). Romania (Sabrina Maneca Voinea, Ana Maria Barbosu, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarta) a acumulat 156,397, ceva mai putin decat in calificari (158,798),…

- Romania inca exista pe „harta“ gimnasticii! Sabrina Maneca Voinea a cucerit medalia de argint in finala de la sol, sambata, la Campionatele Europene feminine de Gimnastica artistica de la Rimini, Italia. Sportiva noastra a avut cea mai mare nota in calificari (13,700), iar in finala de la sol a reușit…

- Medalii, finale si evolutii bune! Dar si multa speranta! Sabrina Maneca Voinea (16 ani) a cucerit medalia de argint in finala de la sol, sambata, la Campionatele Europene feminine de Gimnastica artistica de la Rimini, Italia. Sportiva noastra a avut cea mai mare nota in calificari (13,700), iar in finala…

- Sabrina Maneca Voinea a caștigat, astazi, medalia de argint la Campionatul European de la Rimini. Aurul a fost caștigat de italianca Manila Esposito, iar bronzul, de sportiva din Franța, Marine Boyer.

- Sportiva constanteana, Sabrina Maneca Voinea, a cucerit medalia de argint in finala de la barna, sambata, la Campionatele Europene feminine de gimnastica artistica de la Rimini Italia , cu 14,166 puncte.Romanca, notata cu 14,100 in calificari a doua nota , a fost devansata in finala de italianca Manila…

- Echipa Romaniei de senioare compusa din Ana Maria Barbosu, Sabrina Maneca Voinea, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarța și Maria Ceplinschi va evolua joi in calificari la Campionatele Europene din Italia. Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Rimini sunt transmise de Prima Sport Cu mai puțin…