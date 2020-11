Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie a inceput vineri, 6 noiembrie, si se va incheia pe 5 decembrie la ora 7.00. Campania se va fi in conditii similare celei pentru alegerile locale, in contextul pandemiei de SARS-CoV-2. Astfel, intrunirile si evenimentele electorale desfasurate…

- Ziarul Unirea Ziua Armatei Romane sarbatorita la Alba Iulia, in condiții speciale. Recomandari pentru cetațeni In contextul pandemiei de COVID-19, reprezentanții Prefecturii Alba au transmis o serie de recomandari pentru reprezentanții instituțiilor, organizațiilor și cetațenilor care doresc sa participe…

- “Astazi marcam inceputul unui nou an universitar, acesta fiind fara indoiala cel mai dificil an universitar din 1989 incoace. Regulile de distantare sociala necesare ingreuneaza un proces educational in care mentoratul are un loc central”, a declarat presedintele Klaus Iohannis, la deschiderea anului…

- In anii precedenți, deschiderea noului an de invațamant de la Școala Sanitara Postliceala ”Louis Pasteur” Campina insemna o curte plina de elevi, emoție, bucurie, discuții, intrebari, discursuri. Anul acesta a fost atfel, așa cum s-a intamplat la toate instituțiile de invațamant, cu siguranța. Totul s-a…

- Anunțurile au fost facute de președintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituletu-Buica, intr-un interviu pentru Agerpres. Mitulețu – Buica a mai spus ca in secțiile de vot va fi pastrata distanta de un metru intre persoane, membrii sectiilor de votare. Vor exista panouri despartitoare…

- Guvernul aproba joi un proiect de hotarare care modifica decizia privind prelungirea starii de alerta și care stabilește masurile si regulile in perioada campaniei electorale si in ziua votului la alegerile locale 2020. In document sunt prevazute reguli in ceea ce privește deplasarile pe strada echipelor…

- Lili Sandu a devenit, astazi, mamica pentru prima data. In culmea fericirii se arata și taticul micuțului, Silviu Țolu. El a transmis mai multe mesaje emoționante, pe rețelele de socializare.

- Lili Sandu, in varsta de 41 de ani, a devenit pentru prima data mama, dupa ce luni seara a adus pe lume un baiețel. Aceasta dezvaluise in urma cu cateva zile numele micuțului. „Atunci cand viața capata un sens… Aseara 10-08 miracolul nostru a vrut sa vina pe lume! Un 10 perfect ,52 cm și 3300 gr m au…