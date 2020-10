Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Țolu și cu siguranța cum ramane? Cu toate ca este un tata devotat și un partener grijuliu, iubitul lui Lili Sandu a avut un moment de neglijența cu micuțul Thomas Jay. Un detaliu important le-a scapat celor doi parinți, iar paparazzii Spynews.ro au fost pe faza la fix.

- Horia Brenciu a implinit 48 de ani, pe 27 august, iar cuaceasta ocazie, soția lui i-a transmis un mesaj emoționant. Artistul asarbatorit alaturi de intreaga familie, facand publica și o imagine rara cu ceipatru copii ai sai. „Voiam sa fac un mesaj super filosofic despre aniversarea mea, cu reflecții…

- Lili Sandu a nascut pe data de 10 august un baiețel perfect sanatos. Vedeta a devenit pentru prima data mamica și a fost in culmea fericirii, chiar daca Silviu Tolu nu i-a putut fi alaturi in aceste momente din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Baiețelul, pe care-l va boteza cu…

- Acuzații de malpraxis la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, dupa ce un bebeluș a murit la doua zile dupa naștere. Familia il acuza pe medic ca nu i-a facut la timp operația de cezariana mamei, pentru ca ar fi așteptat rezultatul testului Covid-19. Doctorul spune insa ca a dus-o pe femeie in sala…

