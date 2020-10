In luna august a anului acesta, Lili Sandu (41 de ani) și Silviu Țolu (28 de ani) au devenit parinți pentru prima data. Actrița a adus pe lume un fiu, Thomas Jay. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Lili a vorbit despre problemele intampinate dupa nașterea fiului ei, dar și despre cum i-a afectat pandemia sarcina. „Presiunea psihologica a existat. Incerc sa nu existe acum in casa noastra. Ieșeam și ne mai plimbam cu maștile și-i spuneam lui Silviu ca o sa creasca mare și o sa ne vada așa cu maști. E greu. Dar trebuie sa fim puternici”, a declarat Lili despre sarcina ei pe timp de pandemie.…