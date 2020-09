Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 august 2020, Lili Sandu a adus pe lume primul sau copil , un baiețel perfect sanatos care a primit numele de Thomas Jay. A trecut mai bine de o luna de atunci, iar Lili Sandu a intrat perfect in rolul de mamica. La cei 41 de ani, Lili este intr-o forma fizica de zile mari și nu i-a luat mult sa…

- Lili Sandu a nascut pe data de 10 august un baiețel perfect sanatos. Vedeta a devenit pentru prima data mamica și a fost in culmea fericirii, chiar daca Silviu Tolu nu i-a putut fi alaturi in aceste momente din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Baiețelul, pe care-l va boteza cu…

- Lady Gaga și Ariana Grande au filmat de curand videoclipul pentru cea mai noua piesa lansata impreuna. Insa, cele doua vedete au dezvaluit ca in spatele camerelor de filmat a avut loc și un mic accident. Se pare ca in timp ce se aflau la filmari, Lady Gaga a zgariat-o pe Ariana, in timp ce dansau,…

- Actrița din serialul “Sacrificiul” a nascut la inceputul lunii mai un baiețel vesel, care crește pe zi ce trece mai mult. Insa mamica lui, actrița Oana Carmaciu arata impecabil și s-a pozat recent și a publicat imaginea pe rețelele de socializare uimandu-și fanii cu silueta ei. Vedeta i-a luat pe toți…

- Lavinia Pirva a nascut pe 16 mai anul trecut, cand a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, caruia i-a pus numele Alexandru. Pe toata perioada sarcinii, soția lui Ștefan Banica Jr. a acumulat multe kilograme, iar dupa ce a devenit mama pentru prima oara, vedeta a luat masuri. Acum, arata perfect,…

- Vedetele sunt mereu nevoite sa apeleze la diete, pentru ca trebuie sa arate mereu impecabil. Tentația mancarurilor este mare, așa ca și ele mai pierd lupta cu cantarul din cand in cand. Iata la ce diete apeleaza starurile de la Hollywood cand vor sa scape rapid de kilogramele in plus: