Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mitu este una dintre cele mai apreciate si iubite sportive din tara noastra. Vedeta este o femeie fericita de cand a dat nastere unul baietel minunat, pe nume Adam. Fanii au fost atunci in extrem de incantati de veste si au felicitat-o din suflet. Recent, celebra tenismena le-a impartasit admiratorilor…

- Ayan Schwartzenberg are 15 ani și face furori in mediul virtual, acolo unde publica foarte des fotografii in diferite ipostaze. Recent, acesta a publicat o imagine in care apare alaturi de bunica, Marilena Țiganu și Mihaela Radulescu.Imbracat casual-elegant, cu jeanși, sacou și fular, Ayan a starnit…

- Silvana Riciu filma pentru o emisiune ce se difuzeaza la Favorit TV, cand a izbucnit scandalul. "In timpul filmarilor, o femeie, Hannelore, cea care a fost la "Insula Iubirii", a venit cu scandal la artiști, spunandu-le sa incheie mai repede filmarile, pentru ca ea trebuie sa intre in sala…

- Guvernul Sloveniei a aprobat marți un proiect de lege prin care interzice gruparile paramilitare, dupa ce un astfel de grup, condus de un politician naționalist, a inceput sa patruleze in zonele de frontiera in ultimele luni, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Decizie…

- Andra este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din Romania. Recent, ea a vorbit despre posibilitatea de a apela la oprațiile estetice. Pana acum interpreta nu s-a lasat pe mana medicului estetician și este mulțumita de felul in care arata. Cu toate astea, vedeta nu exclude varianta unei…

- Actrița și cantareața mexicana Anahi, in varsta de 36 de ani, este insarcinata cu cel de-al doilea copil. Vedeta a facut anunțul despre cea de-a doua sarcina in revista Quien. Ea a pozat insarcinata pentru publicația mai sus-menționata. Anahi este cunoscuta din telenovele de succes, dar și grație carierei…

- Xonia este o artista foarte frumoasa din showbizul romanesesc, insa in ultima perioada fanii au ajuns sa nu o mai recunoasca. Vedeta s-a schimbat total la fața, iar admiratorii și-au pus multe intrbari. Sa fie vorba despre exagerarea operaților estetice sau altceva? Vedeta a recunoscut tot adevarul,…