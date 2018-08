Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata, actrita, om de televiziune, Lili Sandu este, la 39 de ani, una dintre cele mai apreciate si carismatice vedete feminine din Romania. A avut numeroase aparitii in cadrul unor importante show-uri de televiziune, s-a bucurat de succes si in muzica, melodiile interpretate regasindu-se in…

- Daca la intrarea in competiție era extrem de timida, in lunile petrecute in Republica Dominicana s-a transformat, iar acum este mult mai puternica și mai hotarata sa aiba proiecte noi. Larisa a oferit un interviu in exclusivitate pentru huff.ro, in care a vorbit despre viața sa de dupa Exatlon,…

- Giani Kirița se pregatește sa devina antrenor. Dupa ce, din pricina participarii la “Exatlon”, a ratat un examen important pentru viitoarea lui cariera, acum e pe ultima suta de metri catre indeplinirea visului sau. De cum a revenit din Republica Dominicana, s-a și reapucat de studiu! Chiar daca participarea…

- Roxana a marturisit ca dorul de fiul sau a facut-o de multe ori sa planga pe ascuns. Giani Kirita, ADEVARUL despre BATAIA de la EXATLON. "Din cauza lui Ionut..." "Mi-a fost greu fara fiul meu. Am vrut sa dau o lectie femeilor, sa faca miscare. Ma gandeam mereu la el. Plangeam de multe…

- Reintors din Republica Dominica cu cateva kilograme in minus, Giani Kirița a reușit sa-și mențina silueta, deși a fost inconjurat mereu de tentații. Nu mancarea a fost insa problema in Dominicana, ci altceva l-a terorizat pe fostul fotbalist. Giani Kirița a avut doua saptamani de coșmar la Exatlon,…

- Noi dezvaluiri despre concurenții care au participat la Exatlon. Dupa ce a stat aproape cinci luni in Republica Dominicana, un celebru concurent a primit la intoarcere o veste extrem de trista. „Cainele meu a facut infarct. Rasa aceasta, bulldog englez, este predispusa la infarct. La un moment dat,…

- Vladimir Draghia este marele caștigator Exatlon și a premiului de 100.000 de euro, pe care, potrivit celor spuse de el, il va dona fundației Magic Camp. Sportivul a vorbit despre experiența traita, timp de cinci luni, in Republica Dominicana, dar și despre relația lui cu cel mai controversat concurent,…

- Fosta jucatoare din echipa Faimosilor a fost o concurenta apreciata si iubita de multi fani, dar si de coechipieri, scrie kfetele.ro. Intre ea si celelalte fete din echipa s-au strans prietenii care s-au pastrat si dupa eliminarea ei din competitie si intoarcerea in Bucuresti. Desi a fost o competitie…