- De azi noapte, Lili Sandu este in culmea fericirii, vazandu-și in final visul cu ochii. Fosta prezentatoare TV a adus pe lume un baiețel de nota 10 pe care il va boteza Thomas Jay. Extrem de entuziasmata a postat imediat o fotogragie pe contul ei de Instagram in care iși ținea fiul strans la piept.…

- Lili Sandu, in varsta de 41 de ani, a devenit pentru prima data mama, dupa ce luni seara a adus pe lume un baiețel. Aceasta dezvaluise in urma cu cateva zile numele micuțului. „Atunci cand viața capata un sens… Aseara 10-08 miracolul nostru a vrut sa vina pe lume! Un 10 perfect ,52 cm și 3300 gr m au…

- Ruby a lipsit mai mult timp de pe Instagram, iar fanii ei au observat acest lucru, cerandu-i explicații pentru dispariția ei misterioasa. In mod normal, Ruby posteaza foarte des pe rețelele de socializare. Ei ii place sa impartașeasca multe aspecte ale vieții ei cu fanii sai. Tocmai de aceea, urmaritorii…

- Lili Sandu este insarcinata in 8 luni și va deveni pentru prima oara mama, la 40 de ani. Vedeta traiește fiecare moment cu bucurie și așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. Artista a postat un mesaj pe contul de Instagram, unde a dezvaluit cate kilograme a acumulat pana acum, in sarcina.„El:…

- Lili Sandu a implinit astazi 41 de ani și este mai fericita ca niciodata. Vedeta, insarcinata in șase luni, a primit un cadou emoționant de la iubitul ei, Silviu Tolu. „Dragostea este o calatorie, nu o destinație! La mulți ani mie! Din cate imi amintesc, singura dorința de ziua mea a fost sa fiu fericita…