Stiri pe aceeasi tema

- Tily Niculae, actrița din celebrul serial ‘La Bloc’ a nascut, joi, 26 martie, un baiat perfect sanatos. La o zi dupa naștere, Tily (34 de ani) a publicat pe rețelele de socializare și primele imagini cu cel mai nou membru al familiei. Se pare ca tanara l-a nascut pe baiețel chiar de ziua soțului ei.…

- Mirela Vaida are trei copii, insa se pare ca iși mai dorește inca unul. Atat ea cat și soțul ei vor sa devina din nou parinți, pestre aproximativ doi ani. Intrebata de Libertatea daca mai are in plan inca un copil, prezentatoarea de televiziune a raspuns: „Toata lumea ma intreaba asta. Exact așa cum…

- Lili Sandu a dezvaluit, vineri, ca este insarcinata cu primul ei copil. Doar ca aceasta a trecut prin momente ingrozitoare inainte de a ramane insarcinata. Vedeta in varsta de 40 de ani a povestit pe blogul ei personal cum lumea ei a fost data petse cap cand medicii i-au spus ca are o șansa la 100 de…