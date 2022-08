Stiri pe aceeasi tema

- Lili Sandu ii dedica ziua de 22 august partenerului ei, Silviu Țolu, care iși sarbatorește ziua de naștere. Iubitul actriței implinește 31 de ani, iar fericirea a fost la cote maxime in familia lor. Alaturi de fiul lor, au marcat evenimentul cu multa distracie și un tort superb, la miezul nopții.

- Lili Sandu și partenerul ei, Silviu Țolu, traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi radiaza de fericire de cand in viața lor a aparut micuțul Thomas Jay. Vedeta a postat pe rețelele de socializare o fotografie in care iși intreba fiul ce iși dorește, iar fiul ei fost cel care a marturisit…

- Lili Sandu s-a intors, de curand, dintr-o vacanța in Grecia, pe care a petrecut-o alaturi de soțul ei, Silviu Țolu, și fiul lor, Thomas. Ceea ce trebuia sa fie un sejur de vis s-a transformat intr-un adevarat coșmar, dupa ce vedeta și familia ei au trecut printr-o mare sperietura. Motivul pentru care…

- Lili Sandu, in varsta de 43 de ani, a devenit mama in urma cu un an și cateva luni, cand a adus pe lume un baiețel. Viața vedetei s-a schimbat total dupa ce a nascut, iar acum, aceasta a avut curajul sa vorbeasca despre perioada grea prin care a trecut Mai mult, dupa ce zilele trecute a declarat ca…

- Ce drama a trait Lili Sandu. Vedeta a spus tot adevarul in fața lui Catalin Maruța, la podcastul „Acasa La Maruța”. Frumoasa artista a vorbit despre copilarie, despre relația rece cu tatal sau, dar și despre perioada maternitații, una frumoasa și dificila deopotriva. Lili Sandu l-a adus in discuție…

- Lili Sandu a fost invitata la podcastul lui Catalin Maruța, unde a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei dupa ce a devenit mama. Actrița recunoaște ca relația cu Silviu Țolu s-a schimbat. In luna august a anului 2020, Lili Sandu aducea pe lume un baiețel perfect sanatos. In varsta de 43 de ani, actrița…

- Lili Sandu a fost transparenta in fața fanilor și a marturisit care este fantezia la care ii sta gandul. Celebra fosta cantareața a recunoscut ca nu a incercat acest lucru in dormitor. Cu toate astea, vedeta a subliniat și ca niciodata nu este prea tarziu pentru a adauga puțina sare și piper in relația…

- Rebel Wilson a dezvaluit lumii intregi ca este intr-o relație cu o femeie. Celebra actrița de 42 de ani și-a asumat relația amoroasa pe care o are cu Ramona Agruma, fondatoarea unui brand de haine.