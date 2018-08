Stiri pe aceeasi tema

- Ajutati de prieteni, de pompieri, si de autoritati, satenii isi curata gospodariile de urmele dezastrului. Acum patru zile, o rupere de nori de 15 minute a facut prapad in trei sate. Viitura a luat pe cu ea masini, utilaje si animale si le-a purtat kilometri intregi.

- „Dupa cum știți, ieri opoziția a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva guvernului, mai mult ca sa respecte deviza „nicio sesiune fara moțiune”, nu pentru ca ar avea vreo șansa sa rastoarne guvernul. Nu ne facem griji pe aceasta tema, coaliția de guvernare este solida, avand o…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a declarat convins ca seful statului Klaus Iohannis a avut ''considerente extrem de solide'' cand l-a propus pe Gabriel Vlase director al Serviciului de Informatii Externe (SIE), aratand ca acesta "nu este cel mai mare rau posibil din PSD". Vezi si: Cercetatorii…

- Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, 52 de ani, a fost extrem de emoționat in momentul in care jucatoarea sa a caștigat primul turneu de Mare Șlem, la Roland Garros, dupa cu Sloane Stephens. "Se spune ca destinația e mai frumoasa daca drumul e plin de obstacole. Intr-un final ajungi acolo unde ți-ai…

- Aniversare in lacrimi pentru Alexandru Arsinel! Desi i-au fost alaturi familia, prietenii si colegii, maestrul a avut un mare regret in ziua in care a implinit 79 de ani. Cel care de o viata aduce zambete pe chipurile romanilor a facut declaratii sfasietoare.

- Betty Stoian radiaza de fericire pe zi ce trece de cand a aflat ca va deveni mamica pentru prima data alaturi de iubitul sau, Catalin Visanescu. Mandra de burtica sa, fiica manelistului s-a fotografiat intr-o ipostaza provocatoare.

- Un baiețel de 10 ani a mers impreuna cu un prieten sa faca baie și la un moment dat și-au dat seama ca s-au indepartat de mal. Baiatul mai mare de 14 ani a reușit sa inoate pana la mal si sa se salveze insa cel mic nu a mai putut. Imediat baiatul care a scapat a chemat ajutoare, iar la fata locului…

- De cand a ca"tigat marele premiu din cadrul competi:iei ~Asia Expres, Raluka este numai zambet! }n toate fotografiile postate de vedetE se observE clar un zambet extrem de frumos "i...permament!