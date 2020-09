Stiri pe aceeasi tema

- Emoțiile au atins cote maxime in ediția 12 din sezonul 8 „Chefi la cuțite”, atunci cand chef Nicolai Tand a degustat rețetele pregatite de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Bucurie mare in familia „Chefi la cuțite”! Fosta concurenta a lui Florin Dumitrescu, Like Creața, așa cum este cunoscuta in mediul virtual, este insarcinata. Frumoasa vloggerița a ținut sa impartașeasca bucurie alaturi de fanii ei, așa ca și-a aratat burtica de gravida.

- Gatitul nu s-a numarat printre pasiunile sale, asta pana de curand. Ca sa ii impresioneze pe jurati, a ales sa pregateasca o super rețeta de friganele cubaneze. Biu Marquetti a sperat sa primeasca cel puțin doua cuțite, pentru a putea merge mai departe in concurs. Concurenta din sezonul 8 a…

- Catalin Scarlatescu a fost de-a dreptul ccuerit de o concurenta de la „Chefi la cuțite”. Tanara i-a facut declarații de dragoste și a spus ca juratul este exemplul ideal al unui barbat ideal pe care l-ar lua acasa.

- Chef Sorin Bontea este mandru nevoie mare de fiica sa. Recent, Miruna i-a facut tatalui sau o surpriza de proporții, iar momentul a fost imortalizat și postat de juratul "Chefi la cuțite" pe pagina sa de Facebook.

- Amalia a intrat in direct la Romania TV si a facut dezvaluiri cutremuratoare despre momentele de groaza prin care a trecut. Chef-ul a marturisit ca i s-a smuls parul pe viu si trantita la pamant. "Este prima oara cand mi se intampla asa ceva. Am mai primit amenintari in luna decembrie, cand…

- O fosta concurenta a celui mai celebru show culinar de la Antena 1 a trecut prin clipe de groaza, dupa ce a fost luata la bataie in mijlocul strazii de catre doua persoane necunoscute. Astfel, blondina a avut nevoie de intervenția ambulanței pentru a o duce de urgența la spital. Fosta concurenta la…

- O fosta concurenta a emisiunii „Chefi la cuțite” a decis sa iși uneasca destinul cu cel al iubitului sau, deși nunta era pregatita pentru aceasta toamna. Cum a aratat evenimentul emoționant in timpul epidemiei de coronavirus?