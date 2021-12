Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ceremoniei, Presedintele Klaus Iohannis a apreciat devotamentul, solidaritatea si profesionalismul voluntarilor de-a lungul timpului si i-a indemnat sa ramana implicati, motivati si perseverenti: Romania va deveni țara pe care ne-o dorim prin implicarea solidara a cat mai multor oameni responsabili,…

- Programul MOL pentru sanatatea copiilor este organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL Romania. Programul a fost lansat in 2009 și este destinat organizațiilor non-profit, respectiv organizațiilor nonguvernamentale (fundații, asociații, federații) și organizațiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca solutia pe care o are Romania astazi pentru a trece prin aceasta incercare istorica, avand in vedere contextul pandemic, este una „atipica”, insa reprezinta o „oportunitate” pentru politicieni sa arate ca au maturitatea de „a pune pe primul loc interesul romanilor”.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri la Palatul Cotroceni, ca solutia pe care o are Romania astazi pentru a trece prin aceasta incercare istorica, avand in vedere contextul pandemic, este una „atipica”, insa reprezinta o „oportunitate” ca politicienii sa arate maturitatea de „a pune pe primul…

- Doua dintre partidele programate, marți seara, in cea de-a patra etapa a fazei grupelor Ligii Campionilor la fotbal vor fi arbitrate de brigazi din Romania. Ovidiu Hațegan (foto) va conduce la centru meciul dintre Dinamo Kiev și FC Barcelona din grupa E, iar Istvan Kovacs va arbitra jocul dintre FC…

- Președintele Klaus Iohannis a scazut la 14% in luna octombrie in topul increderii romanilor, de la 28% cat avea in luna septembrie, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde. Premierul demis Florin Cițu are o cota de incredere de 7%. In topul increderii romanilor se afla Alexandru Rafila cu 30%. 80%…

- Alexandru Rafila a spus ca, mai mult ca oricand, pentru romani e important sa fie toți impreuna. „Este un moment crucial, dar sper sa incheiem aceste momente de criza – sanitara și politica – cat mai repede! Cred ca este necesara o luna de solidaritate pentru oprirea pandemiei, pentru oprirea deceselor…

- Valul al 4-lea lovește puternic Romania, aproape toate județele sunt in scenariul roșu și multe orașe mari au trecut chiar de pragul de 6 la mia de locuitori, de la care se impun restricții mai dure. Este și cazul Brașovului, unde cateva localitați au o rata de infectare de peste 7. Aici circulația…