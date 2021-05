Ligue 1 - Rezultatelele ultimei etape

Stiri pe aceeasi tema

- Jorge Sampaoli, selectionerul Argentinei la Cupa Mondiala din 2018, a debutat cu dreptul la noua sa echipa, Olympique Marseille, care s-a impus la limita, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Rennes, miercuri seara, pe Stade Velodrome, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 22-a a campionatului…

- Paris Saint-Germain este in forma buna inaintea super-duelului cu FC Barcelona din Liga Campionilor. Chiar și fara vedetele Neymar, Kylian Mbappe și Angel Di Maria, parizienii au caștigat meciul din cadrul etapei a 28-a a campionatului Franței, cu Girondins de Bordeaux, scor 1-0.

- ​PSG a defilat, sâmbata, pe terenul celor de la Dijon (echipa pentru care evolueaza Alex Dobre), în etapa a 27-a din Ligue 1. Formația antrenata de Mauricio Pochettino s-a impus cu 4-0 și s-a apropiat la un singur punct de liderul Lille (nu a evoluat înca în aceasta etapa).Pentru…

- Un nou cablu submarin transatlantic care va lega Franta de SUA si Marea Britanie, realizat in parteneriat cu grupul american Facebook si operatorul britanic de telefonie Vodafone, va ajunge in zilele urmatoare pe plajele din apropiere de Bordeaux (sud-vestul Frantei), a anuntat luni operatorul francez…

- Formatia OGC Nice, antrenata de Adrian Ursea, a fost invinsa, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa AS Monaco, intr-un meci din etapa a XXIII-a a campionatului Frantei, potrivit news.ro. Pentru AS Monaco a marcat Ben Yedder '28 (penalti) si '51, iar pentru Nice a punctat Lees-Melou…