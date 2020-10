Ligue 1 - Rennes rateză primul loc după ce a fost învinsă de Angers Rennes a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, de Angers, cu scorul de 2-1 (1-1), in primul meci al etapei a VIII-a a campionatului francez de fotbal, Ligue 1. Gazdele au condus cu 1-0, dupa reusita lui Hunou '18, dar Doumbia '27 si Fulgini '57 au adus victoria oaspetilor. Daca ar fi castigat, Rennes ar fi fost propvizoriu pe primul loc. Dupa acest esec, elevii antrenati de Julien Stephan raman pe locul 3, dupa Lille, 17 puncte, si PSG, 15 puncte. Nice si Lens, cu cate 13 puncte, pot depasi Rennes in clasament. Angers ocupa locul 6, tot cu 13 puncte. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

