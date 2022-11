Stiri pe aceeasi tema

Vremea de pe timpul iernii poate provoca daune excesive forțelor rusești slab echipate din Ucraina, informeaza rbc.ua. Analiștii scriu ca forțele ucrainene pot profita de terenul inghețat pentru a se deplasa mai ușor decat ar putea-o face in lunile noroioase de toamna.

Justitia germana l-a condamnat, miercuri seara, pe fundasul de la Olympique Lyon, Jerome Boateng, la o amenda de 1,2 milioane de euro pentru ca si-a agresat fosta partenera si mama celor doi copii ai sai in 2018, potrivit news.ro.

Olympique Lyon a castigat duminica, pe teren propriu, partida cu Lille, scor 1-0. Rennes a urcat pe ultima treapta a podiumului dupa 3-0 cu Montpellier. Nice a reusit o victorie la ocupanta locului 4, Lorient, scor 2-1, anunța news.ro.

Echipa franceza OGC Nice a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, meciul cu formatia FC Nantes, scor 1-1, in etapa a 12-a din Ligue 1, potrivit news.ro.

PSG va calatori sambata la Reims cu autocarul pentru meciul din etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Frantei, a anuntat antrenorul sau, Christophe Galtier, la o luna dupa polemica legata de deplasarile cu avionul ale primei echipe a clubului parizian, informeaza AFP.

Paris Saint-Germain a invins la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Olympique Lyon, duminica seara, in derby-ul etapei a opta a campionatului de fotbal al Frantei, potrivit Agerpres.Parizienii au marcat unicul gol al intalnirii in minutul 5, prin starul argentinian Lionel Messi, dupa o pasa…

Cu un gol reusit in meciul cu Brest, de sambata, din Ligue 1, atacantul brazilian Neymar a devenit al patrulea marcator din istoria clubului PSG.

Suporterilor echipei OGC Nice le este interzis sa mearga, duminica, in Corsica, la meciul cu AC Ajaccio, din etapa a 7-a a campionatului Frantei, la cateva zile dupa incidentele violente de la Nisa, de la partida cu FC Koln, din Conference League, a anuntat prefectura Corse-du-Sud, potrivit news.ro.