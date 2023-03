Stiri pe aceeasi tema

Internationalul francez Kylian Mbappe a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului Paris Saint-Germain, cu un total de 200 de goluri, la egalitate cu uruguayanul Edinson Cavani, gratie dublei reusite in partida castigata in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Olympique Marseille,…

CSM Lugoj, detinatoarea Supercupei Romaniei, a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-23, 25-15, 25-22), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 20-a a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres.

Paris Saint-Germain, campioana en titre a Frantei si actualul lider al clasamentului, a pierdut partida disputata sambata in deplasare cu formatia AS Monaco (scor 1-3), in etapa a 23-a din Ligue 1.

Kylian Mbappe a inscris luni de cinci ori in victoria cu 7-0 a lui Paris Saint-Germain impotriva echipei de amatori US Pays de Cassel si a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Frantei la fotbal, cu 29 de goluri, la egalitate cu Jean-Pierre Papin, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Mii de persoane au defilat sambata la Paris, pe o vreme friguroasa, impotriva reformei pensiilor, raspunzand la apelul unor organizatii de tineret, dar si al partidului de opozitie 'Franta nesupusa' ('La France insoumise, LFI, stanga radicala), relateaza AFP, conform AGERPRES.

Atacantul francez Kylian Mbappe spune ca nu-si iroseste timpul si energia cu analizarea sau replica la reactiile ironice ori ostile la adresa sa, cu referire la gestul facut de portarul Argentinei, Emiliano Martinez, dupa finala CM 2022 din Qatar, scrie Reuters.

Atacantul danez Kasper Dolberg, cedat in vara de OGC Nice la Sevilla, a inceput formalitatile de transfer la echipa germana de fotbal Hoffenheim, care a ajuns deja la un acord cu clubul din Ligue 1, transmite EFE.