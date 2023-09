Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 2023-2024 al Ligue 1 a debutat in acest weekend. Dupa numai cateva partide disputate, atat fanii fotbalului din Hexagon, cat și microbiștii autohtoni inraiți au de ce sa se mire in fața unor evoluții și a unor rezultate mai puțin scontate. Sigur, vom vedea ce va fi pana la final, intotdeauna…

- Astazi este o ZI DE DOLIU IN TURISM, trecerea in neființa a domnului Dan Matei Agathon lasa turismul romanesc mult mai sarac. Ne este greu sa gasim cuvintele potrivite acum, cand am aflat ca unul dintre cei mai buni și implicați Miniștri ai Turismului a plecat pentru totdeauna.Federația Patronatelor…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a scos in evidența eforturile depuse pentru promovarea construcției unei Chine frumoase in toate aspectele și in accelerarea progresului modernizarii caracterizate prin armonia intre omenire și natura. Xi, care este și secretarul general al Comitetului Central al Partidului…

- In perioada 10 – 16.07.2023, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor, care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2023, au desfasurat activitati de control in unitati de producere, prelucrare, procesare, depozitare, valorificare si comercializare a produselor alimentare.…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra portului maritim principal din Sevastopol, intr-o mișcare care a distrus șapte drone aeriene și doua subacvatice. Ministerul rus a declarat ca doua drone aeriene au fost doborate deasupra Marii Negre, in timp ce cinci au fost interceptate…

- In 2023 se implinesc 20 de ani de la demararea Programului de Ajutorare a Regiunii Autonome Tibet. Incepand din anul 2003, un numar de 11.751 de voluntari au intrat in Tibet pentru servicii de voluntariat in domenii precum gestionare sociala, educație, sanatate, agricultura, hidrologie, eradicarea saraciei…

- Reprezentantul permanent adjunct al Chinei la ONU, Geng Shuang, a solicitat, marți, publicarea rapida a rezultatelor anchetei in cazul exploziilor inregistrate la gazoductul Nord Stream, in cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate. Geng Shuang a declarat ca exploziile nu doar ca au fost amenințari…

- Continuand seria protestelor declanșate in urma cu doua luni, Federația „Solidaritatea Sanitara” anunța desfașurarea unui nou Miting național al lucratorilor din Sanatate pentru miercuri, 12 iulie 2023, incepand cu ora 11:00, in Piața Victoriei din București. La protest sunt așteptați sa participe peste…