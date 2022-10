Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius Budai (PSD), a declarat joi, intr-un interviu acordat Agerpres, ca impozitarea contractelor part-time Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Partidul de centru-dreapta Noua Unitate, condus de prim-ministrul in functie Krisjanis Karins, a castigat alegerile legislative de sambata, potrivit rezultatelor provizorii, cu 19% din voturi, ceea ce il pune pe seful executivului in exercitiu in postura de a conduce un nou guvern de coalitie, transmite…

- Ilinca Dalina Amariei (20 ani) a obtinut, duminica, primul sau titlu ITF la simplu din cariera, dupa ce a invins-o pe elvetianca Alina Granwehr, cu 6-1, 6-2. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Echipa Lille OSC, campioana Frantei in 2021, a invins in deplasare, cu scorul de 3-1, formatia Montpellier, intr-o partida disputata duminica in etapa a 6-a din Ligue 1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Echipa CS Mioveni a castigat in deplasare, vineri, in fata formatiei Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor 1-0, in primul meci al etapei cu numarul 9 din Superliga. A fost prima victorie a argesenilor si a treia infrangere consecutiva pentru Sepsi, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- PSG a intrecut duminica seara formatia Lille OSC, in deplasare, cu scorul de 7-1, intr-un meci contand pentru etapa a treia din Ligue 1. Kylian Mbappe a egalat recordul celui mai rapid gol din istoria campionatului Frantei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Paris Saint-Germain a surclasat-o acasa pe Montpellier, scor 5-2, intr-un meci disputat sambata in etapa a 2-a din Ligue 1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Formatia Olympique Lyon a debutat cu victorie, scor 2-1, pe teren propriu, in fata echipei Ajaccio, in prima etapa a campionatului Frantei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…