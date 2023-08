Stiri pe aceeasi tema

- Laszlo Boloni (70 de ani), antrenorul lui Metz, a recunoscut franc ca adversarul a fost net superior: „Nu sunt foarte abatut. Am jucat contra unei echipe mult mai bune la viteza de joc și duelurlle fizice”. Revenirea in Ligue 1 a fost catastrofala pentru Laszlo Boloni. Metz, nou-promovata, a fost demolata…

- Meciul de la Targoviște, disputat pe un stadion plin și luat cu „asalt” de peste 1.200 de steliști, s-a terminat la egalitate, cu cele doua goluri marcate la inceputul și sfarșitul partidei. Atmosfera a fost electrizanta, intreținuta de numeroasa galerie a Stelei. Surpriza neplacuta a venit de la suporterii…

- Echipa Otelul Galati a incheiat la egalitate luni, in deplasare, scor 1-1, meciul din etapa a patra disputat in compania formatiei Sepsi OSK. A fost pentru prima oara in acest sezon cand defensiva covasnenilor a primit gol.Meciul de la Sf Gheorghe a inceput cu o surpriza, Sepsi primind primul gol…

- Atacantul roman Dennis Man a marcat golul formatiei Parma, care a terminat la egalitate cu Elche, 1-1, duminica seara, la cea de-a 62-a editie a Trofeului ''Festa d'Elx'', desfasurata pe stadionul echipei spaniole de liga secunda si castigat de italieni cu 5-3 la loviturile de departajare, informeaza…

- Antrenorul roman Laszlo Boloni (70 de ani) a semnat prelungirea contractului pentru inca un an cu FC Metz, echipa pe care readus-o in Ligue 1 la primul lui sezon pe „Stade Saint-Symphorien". Astfel, angajamentul lui Boloni cu Metz a devenit valabil pana in vara anului 2025. „Am acceptat propunerea conducerii…

- Serie A: Napoli a terminat la egalitate in deplasare, scor 2-2, cu Bologna. Echipa italiana Napoli a terminat la egalitate duminica, in deplasare, scor 2-2, cu formatia Bologna, intr-un meci al etapei a 37-a din Serie A. Campioana a fost egalata dupa ce a condus cu 2-0, informeaza News.ro. CITESTE…

- Echipa franceza PSG a terminat la egalitate sambata seara, in deplasare, scor 1-1, cu formatia Strasbourg, si este campioana a Frantei pentru al doilea an consecutiv.PSG a condus cu 1-0 la Strasbourg, prin golul lui Lionel Messi, din minutul 58, iar gazdele au egalat in minutul 78, cand a marcat…

- Echipa italiana Sampdoria a incheiat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia Sassuolo, in primul meci al etapei a 37-a din Serie A, informeaza news.ro.Deja retrogradata in Serie B, Sampdoria a deschis scorul cu Sassuolo, Manolo Gabbiadini inscriind in minutul 8. Avantajul…