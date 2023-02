Stiri pe aceeasi tema

Paris Saint-Germain, campioana en titre a Frantei si actualul lider al clasamentului, a pierdut partida disputata sambata in deplasare cu formatia AS Monaco (scor 1-3), in etapa a 23-a din Ligue 1.

Fotbalistul Lionel Messi, accidentat, va reveni luni la antrenamentele lui PSG, a indicat vineri Christophe Galtier, tehnicianul campioanei Frantei, intr-o conferinta de presa organizata cu o zi inaintea meciului cu AS Monaco din Ligue 1, transmite L'Equipe.

Portarul roman Ionut Radu a debutat duminica la noua sa echipa, Auxerre, cu o infrangere suferita pe teren propriu in fata echipei Montpellier, scor 0-2.

Paris, 2 ian /Agerpres/ - Paris Saint-Germain, liderul campionatului de fotbal al Frantei, a suferit prima infrangere in actuala editie din Ligue 1, inclinandu-se pe terenul ocupantei locului secund, RC Lens (scor 1-3), duminica seara, intr-o partida din etapa a 17-a a sezonului, conform Agerpres.

Atacantul Olivier Giroud, finalist la Cupa Mondiala 2022 cu selectionata Frantei, a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului sau cu echipa italiana de fotbal AC Milan, anunta Gazzetta dello Sport.

Italo Bettiol, creatorul ''Chapi Chapo'', un serial de animatie popular in anii 1970, a murit miercuri la varsta de 96 de ani la resedinta sa din Aniane, in sudul Frantei, au anuntat apropiati ai cineastului de origine italiana, potrivit AFP.

Dupa victoria Argentinei in fata Frantei in finala Cupei Mondiale, a avut loc traditionala ceremonie de premiere. Si daca toti jucatorii si-au primit, ca intotdeauna, medalia la gat, Lionel Messi a imbracat si un „bisht", o tinuta traditionala araba, purtata la ocazii speciale.

SC Miercurea Ciuc a invins-o pe CSM Galati cu scorul de 8-7 (4-1, 1-3, 2-3, 1-0), luni, pe Patinoarul ''Vakar Lajos'', intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata. Campioana castigase mult mai clar in prima partida, jucata duminica, scor 10-2, informeaza Agerpres.