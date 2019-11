Stiri pe aceeasi tema

- „Dimineata in care sotul meu a fost informat ca va muri a fost si dimineata cand am stiut ca trebuie sa-l parasesc”, astfel și-a inceput o femeie povestea cutremuratoare de viața. Deși aveau impreuna un copil de doi ani, tanara mama a luat decizia de a divorța. Toata lumea a judecat-o, insa nimeni n-a…

- Marie-Augustine Aguillard era o soție devotata și mama a doi copii cand moartea i-a venit din senin, intr-un mod spectaculos, la care nu s-ar fi putut aștepta nimeni. Pentru toți oamenii implicați in incidentul feroviar uimitor s-a produs un miracol. Insa, norocul s-a terminat la ea!

- E scandal in toata regula in Grupul de Dialog Social (GDS), acolo unde se arunca cu cuvinte grele intre Gabriel Liiceanu și Andrei Cornea. Totul a pornit de la scrisoarea de demisie din Grup a lui Liiceanu și...

- Marile temeri ale romanilor, cand vine vorba despre banii in familie, sunt frica de a nu avea un venit sigur si teama de a nu iti putea intretine copiii, arata un studiu realizat de sxpertul financiar Eusebiu Burcas,

- Trei copii de 8, 9 si 10 ani au reusit sa faca un adevarat dezastru in scoala din localitatea Clejani, judetul Giurgiu. Minorii au vandalizat toate cele cinci sali de clasa, cancelaria, toaleta si au distrus chiar si centrala termica. Unul dintre cei mici chiar a povestit cum s-a produs toata…

- O doamna doctor din Piatra-Neamț, care din nefericire a suferit un accident rutier in urma caruia i-a fost amputat un picior, suna la 112 cam de 20 de ori pe luna și solicita sprijinul pompierilor pentru a fi coborata din apartament. Doamna locuiește la etajul IV, intr-un bloc situat in apropierea sediului…

- DRAMATIC… O femeie originara din Republica Moldova, casatorita in satul Carja, arondat Murgeniului, și-a pus asta-noapte capat zilelor, spanzurandu-se. Femeia in varsta de 45 de ani s-a ridicat din pat in toiul nopții, cu gandul sinucigaș. S-a spanzurat chiar in fața ușii, cu un cablu. Soțul acesteia…