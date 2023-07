Stiri pe aceeasi tema

- Consiliera Gabrielei Firea, Ligia Gheorghe (fosta Enache), recunoaște ca a fost membru fondator și a facut parte din consiliul director al Asociației Sfantul Gabriel cel Viteaz, de care este legat imensul scandal al caminelor in care au fost batuți și batjocorați zeci de batrani. In prezent, consiliera…

- Un consilier al ministrului Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea, are calitatea de martor in dosarul deschis de DIICOT pentru infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, fals in declaratii, fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale…

- Ministerul Familiei precizeaza, marți, ca Gabriela Firea nu are legatura cu centrele de varstnici vizate de percheziții, iar consiliera sa a demisionat din asociația menționata in ancheta. Precizarile vin in contextul in care marți au loc percheziții ale polițiștilor și procurorilor DIICOT la centre…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a decis eliberarea din functie, la cerere, a mai multor consilieri ai premierului. Astfel, potrivit deciziilor publicate in Monitorul Oficial, au fost eliberati din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului: Mara Mares, Iulian Chifu si Valentin-Sorin…

- Ca sa mascheze neputința Gabrielei Firea, premierul desemnat Marcel Ciolacu va desființa Ministerul Sportului și va inființa o agenție pentru sport pentru o protejata a fostului primar al Capitalei. Ministerul Sportului nu va mai exista in viitorul cabinet Ciolacu, dar, in schimb, se va inființa o agenție…

- Proiectul de lege privind activitatea de prevenire a separarii copilului de familie, promovat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse și asumat de Romania in PNRR, a fost aprobat in Camera Deputaților.

- Ministerul Apararii Nationale, prin Directia informare si relatii publice, lanseaza marti, 2 mai, concursul national pentru selectia participantilor la cea de-a XV-a editie a Taberei de vara pentru cercetasi – „Fii cel mai bun! Fii la inaltime!”. Activitatea este organizata in parteneriat cu Ministerul…