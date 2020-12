Stiri pe aceeasi tema

- Piețele agroalimentare in spații inchise vor fi redeschide de la finalul saptamanii, a anunțat miercuri președintele Klaus Iohannis, care a spus ca este o „prima veste buna" datorata scaderii numarului de cazuri de coronavirus. ”Am putut sa constatam ca in ultimele saptamani numarul de persoane nou…

- Ovidiu Popa și Cristian Bejan, doi dintre candidații PMP Timiș la apropiatele alegeri parlamentare, vor fi prezenți in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica locala și naționala, dar și despre…

- Partidul Mișcarea Populara (PMP) Timiș a avut vineri, 20 noiembrie, prima conferința de presa in noua formula, cu Mihail Neamțu președinte de filiala. Pentru a marca momentul, acesta a avut-o ca invitata pe Ioana Constantin, secretarul general al partidului. In plus, au mai fost prezenți și Ligia…

- Raoul Trifan, candidat aflat pe prima poziție in lista USR PLUS Timiș pentru Senat, și Adrian Cionca, poziția a treia pe lista PSD Timiș pentru Camera Deputaților, vor fi prezenți in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre „schimbarea de…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, Parlamentului solicitarea de a reexamina legea privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a încetarii mandatului Parlamentului ales în anul 2016, a

- Alfred Simonis, președintele PSD Timiș și candidat pentru Camera Deputaților, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente schimbari de pe scena politica locala, dar și despre alegerile parlamentare programate…

- Deputatul independent Adrian Dohotaru a depus la Parlament un proiect de lege prin care se solicita amanarea alegerilor parlamentare, programate pentru 6 decembrie, pana in martie 2021.Astfel, alegerile pentru Senat și Camera Deputaților ar putea sa aiba loc pe 14 martie 2021, nu in decembrie 2020.Președintele…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu il acuza pe președintele Klaus Iohannis de „ipocrizie” dupa ce o protestatara a fost saltata de jandarmi marți la evenimentul inaugurarii metroului din Drumul Taberei, la care a participat și președintele. Pleșoianu spune ca același Iohannis, in 2018, „țipa la microfon,…