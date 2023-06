Ligia Deca spune că probele de competențe se vor ține între 14 și 23 iunie Greva profesorilor a dat peste cap programul examenelor de admitere și BAC. Motiv pentru care examenele de competența se vor ține intre 14 și 23 iunie. De asemenea, a fost prelungita și inscrierea la aceste examene, pana pe 13 iunie. „Toate categoriile din invațamant vor beneficia de respectul pe care il merita și de salariile cuvenite. A fost adoptata declarația privind politica de salarizare a personalului din invațamant, care are ca anexa un memorandum al guvernului. Raspunde cerinței de a avea un act normativ publicat in MO Memorandumul include toate masurile luate deja, a doua parte vizeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

