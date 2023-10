Stiri pe aceeasi tema

- Ligia Deca promite ca salariile profesorilor vor crește dar este inca nesigura daca Coaliția iși va putea respecta promisiunea de a mari plata dascalilor incepand cu 1 ianuarie, informeaza Euronews.ro. „Exista un act normativ in vigoare care spune ca de la 1 ianuarie, profesorii vor primi 50% din creșterea…

- Cresc salariile profesorilor de la 1 ianuarie 2024. Promisiune a ministrului Educației, Ligia Deca O noua majorare salariala pentru o categorie de angajați este promisa de Guvern incepand cu 1 ianuarie 2024. Este vorba despre profesori, ale caror venituri se vor majora cu ”50% din creșterea salariala…

- Ministerul Educației a anunțat ca va cere bani din Fondul de rezerva bugetara pentru plata salariilor din invațamant in cazul in care va intarzia rectificarea bugetara, prima pe acest an facuta de Guvern. Decizia va fi luata pentru a suplimenta sumele pentru cheltuielile cu salariile majorate ale profesorilor.…

- „Deciziile pe care le avem intr-adevar la coalitia de guvernare sunt cele legate de salariul minim si cresterea acestuia care a fost agreata, in principiu, in coalitia de guvernare. In discutii a fost data de 1 octombrie si a fost discutia pe 3.300 lei. Cea de la 1 ianuarie, sa vedem cum vor evolua…

- Creșterea taxelor nu inseamna și creșterea incasarilor. Statul a marit taxarea la acool, anul trecut, prin Ordonanța creșterilor de taxe (16/2022) in speranța de a incasa mai mulți bani. S-a intamplat pe dos, au scazut veniturile in urma majorarii accizei.

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta ca, incepand de vineri, cadrele didactice primesc salariile majorate, in urma adoptarii OUG prin care s-a acordat o crestere medie de peste 25% a salariilor pentru personalul didactic.

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a transmis ca, incepand de vineri, cadrele didactice primesc salariile majorate, in urma adoptarii OUG prin care s-a acordat o crestere medie de peste 25% a salariilor pentru personalul didactic.

- Coaliția PSD-PNL negociaza in aceste zile un mega-pachet de masuri fiscale, creșteri de taxe și impozite, care ar urma sa fie aplicate fie de la 1 august, fie de la 1 septembrie, pentru a acoperi gaura bugetara de cateva zeci de miliarde de lei. Unele creșteri de taxe și impozite sunt complet noi, cum…