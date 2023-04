Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației a reacționa in urma anunțului grevei generale din invațamant, aceasta susține ca are incredere ca nu se va ajunge in aceasta situație, iar anul școlar se va finaliza cu bine.

- Anul școlar se poate incheia luna viitoare, spun sindicaliștii din 3 federații sindicale din invațamant, care anunța, sambata, Guvernul și Parlamentul Romaniei, ca au demarat referendumul pentru strangerea de semnaturi in vederea declanșarii grevei generale. Marți și miercuri va fi pichetat Guvernul.…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului scolar 2023-2024, iar vacanta de primavara va include perioada Pastelui. Viitorul an scolar va incepe in 11 septembrie 2023, iar cursurile vor fi finalizate in 21 iunie 2024.”Ministrul Educației, Ligia Deca, a semnat ordinul…

- Ministrul Educației a vorbit joi la Romania TV, despre noile legi ale educației, parte a programului „Romania Educata", creat de catre Klaus Iohannis. Ligia Deca susține ca nu se va ajunge la greva generala, pentru ca Guvernul va prezenta cadrelor didactice foarte curand noile majorari salariale.…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca a anuntat luni, la prezentarea legilor educatiei nationale, ca salarizarea cadrelor didactice va fi progresiva, avand la baza salariul mediu brut pe economie. Ea a mentionat ca aceasta prevedere este inclusa in legile educatiei si avem sprijinul politic al coalitiei pentru…

- Sindicaliștii din invațamant amenința ca intra in greva generala daca Guvernul nu va adopta ca baza de salarizare in educație salariul mediu brut pe economie. Ei spun ca vor organiza mai multe forme de protest și, daca revendicarile nu le vor fi soluționate, vor inchide școlile in mai, inainte de incheierea…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” acuza marți coalitia de guvernare ca vrea sa elimine din proiectul Legii Invatamantului Preuniversitar articolul care prevede ca „salarizarea intregului personal didactic de predare se realizeaza in…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, ”invita” cadrele didactice sa organizeze activitati de promovare a lecturii in scolile in care isi desfasoara activitatea, pentru a marca Ziua Nationala a Lecturii, in 15 februarie. Totodata, se recomanda organizarea de cluburi de lectura, intalniri cu scriitori,…