Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a confirmat, joi, la Antena 1 faptul ca bursele de merit vor fi acordate tuturor elevilor care au medii generale peste 9.50 și pentru primii 30% dintr-o clasa, dupa cum a anunțat pe surse, miercuri, Edupedu.ro. Potrivit ministrului, la bursa de merit “ii vom prinde pe…

- Burse de merit pentru elevii cu medii peste 9.50 dar și pentru primii 30% din clasa. Anunțul ministrului Educației Bursele de merit vor fi acordate in anul 2023-2024 și pentru elevii de gimnaziu și liceu care au medii peste 9,50, dar și pentru primii 30% dintr-o clasa. Precizarile au fost facute de…

- Elevii care provin din familii defavorizate vor beneficia de rechizite școlare. Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a demarat licitația in vederea achiziționarii de rechizite. Se achiționeaza 640 de pachete pentru clasa pregatitoare, 632 de pachete pentru elevii din clasa I; 1720 de pachete…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca doreste ca din urmatorul an scolar sa existe un sprijin financiar pentru scoli in asa fel incat activitatile din Saptamana Verde care presupun deplasari sau resurse sa fie sustinute prin intermediul unor fonduri distribuite prin intermediul Ministerului…

- La sediul Asociației Județene de Fotbal Maramureș, joi, 17 august, va avea loc tragerea la sorți pentru turul I al Cupei Romaniei TOP MARKET, ediția 2023/2024, competiție care va da startul noului sezon fotbalistic. La aceasta prima etapa vor participa exclusiv echipele din Liga a V-a. Tragerea la sorți…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, si ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, au semnat un ordin comun care aproba metodologia ce reglementeaza modul in care este asigurata asistenta medicala in unitatile de invatamant preuniversitar si superior. "Am semnat, impreuna cu ministrul Sanatatii, domnul Alexandru…

- Ministrul Educatiei a fost intrebat dupa sedinta conducerii PNL cu ministrii PNL din Executiv daca recenta greva a profesorilor a afectat pregatirea elevilor pentru examenul de Bacalaureat care debuteaza astazi. ”Nu am afectat in niciun fel predarea materiei, pentru ca pana la data la care greva a inceput,…

- Guvernul a anunțat duminica, 11 iunie, ca va adopta o ordonanța de urgența cu masuri pentru invațamant, in condițiile de incertitudine privind continuarea grevei. Ministrul Educației, Ligia Deca a precizat ca se prelungește perioada de inscriere la bacalaureat și evaluare naționala pana pe 16 iunie,…