- Noi reguli de admitere la liceu. La ce materii vor da examen elevii in funcție de profilul ales. Cat va mai conta nota de la Evaluare Naționala – SURSE Ministrul Educației, Ligia Deca, vrea sa schimbe radical sistemul de evaluare a cunoștințelor elevilor de gimnaziu, dar și modul de admitere la liceu.…

- O modificare in legea educației va permite liceelor din intreaga țara sa organizeze concurs de admitere pe 90% din locuri. Varianta anterioara oferea aceasta opțiune doar in cazul colegiilor naționale. Examenul de admitere la liceu ar urma sa se aplice pentru elevii care intra in clasa a V-a in anul…

- Evaluarea Naționala de la clasa a VIII-a va fi susținuta de toți elevii, insa cei care vor sa mearga la un liceu unde este concurența vor da și un alt examen de admitere , care va fi organizat de liceu. Liceele din intreaga țara vor putea organiza concurs de admitere pe 90% din locuri, potrivit prevederilor…

