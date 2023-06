Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, sustine o conferinta de presa la sediul ministerului.Principalele declaratii"Munca personalului din scoli este una esentiala asa cum ne au aratat studiile si pandemia si cred ca toata lumea vrea ca sistemul educational sa se aseze pe alte baze, al carierei, al infrastructuriiLa…

- Greva profesorilor a captat atenția in ultimele saptamani, iar una dintre principalele revendicari ale acestora este majorarea salariului de baza in plata. Odata obținuta majorarea de 1000 de lei brut, adoptata prin ordonanța de urgența de joi, vor crește și sporurile acordare angajaților din educație,…

- Ministrul Educatiei Ligia Deca a aratat care vor fi salariile nete pentru cadrele didactice, dupa adoptarea ordonantei de urgenta a Guvernului care prevede majorari salariale pentru personalul din invatamant. In cazul unui profesor cu studii superioare de lunga durata, grad didactic definitiv cu experienta…

- Guvernul a anunțat in urma cu puțin timp ca va crește salariile profesorilor cu 1.000 de lei brut, adica 600 lei net de la 1 iunie, adica banii ii vor primi de la 1 iulie. Sindicaliștii urmeaza sa dea un raspuns pana la ora 19.00. Guvernul Romaniei va adopta, maine, prin Ordonanța de Urgența, cresterea…

- Greva profesorilor: Ordonanța pentru salariile din invațamant, „ca urmare a discutiilor purtate cu sindicatele” Greva profesorilor: Ordonanța pentru salariile din invațamant, „ca urmare a discutiilor purtate cu sindicatele” Ministrul Muncii a anuntat ca, in urma discutiilor purtate cu sindicatele din…

- Angajatii din Europa Centrala si de Est considera ca au nevoie de o majorare a salariului de 20-30% pentru a face fata inflatiei. Ce spun romanii? Angajatii din Europa Centrala si de Est spun ca ar avea nevoie de o marire salariala de 20-30% pentru a face fata inflatiei, insa 60-77% dintre ei spun ca…

- A fost elaborat proiectul de ordonanta de urgenta care ar trebui sa mai reduca din cheltuieli. Salariile vor fi inghețate, iar angajarile blocate in sistemul bugetar.Proiectul de ordonanta de urgenta elaborat de Ministerul Finantelor prevede interdictia de a achizitiona masini, dar si mobila. De altfel,…

- Cascatul este un proces in mare parte involuntar si implica deschiderea larga a gurii pentru o respiratie profunda, aceasta avand ca scop umplerea plamanilor cu aer. Este un gest fiziologic in cele mai multe din cazuri, dar exista si momente in care poate ascunde existenta unor probleme de sanatate.…