- Suceava primește vizita lui Minaur Baia Mare in prima etapa a returului Ligii Naționale de handbal masculin. Gazdele au pierdut ultimul meci din tur, deplasarea cu Buzau, scor 23-24, iar in acest sezon au bifat doar patru victorii, una dintre ele fiind chiar in prima etapa, in deplasarea cu Minaur,…

- Vineri seara, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur Baia Mare și nou promovata CSM Odorheiu Secuiesc, joc din cadrul etapei a 10-a din Liga Zimbrilor. A fost un meci pentru care Alexandru Sabou a ales sa dea minute jucatorilor tineri, unde evoluția a fost…

- Naționala de seniori se reunește la București pentru o noua sesiune centralizata de formare a unei echipe puternice. Lotul convocat pentru 6-7 noiembrie de antrenorul principal Xavier Pascual este urmatorul: CS Minaur Baia Mare – Bogdan Manescu, Eduard Iordachi, Tudor Buguleț, Calin Cabuț SCM Politehnica…

- Joi dupa-amiaza, Sala sporturilor “Lascar Pana” din Baia Mare a gazduit partida dintre CS Minaur Baia Mare și Dinamo București, joc din cadrul etapei a 8-a din Liga Zimbrilor. Un meci extrem de intens, caștigat la limita de bucureșteni, dar se poate spune liniștit ca ambele echipe au facut o propaganda…

- In prezența soților Ionela și Marius Cozmiuc, care alcatuiesc cea mai titrata familie de sportivi din canotajul mondial, formația CSU din Suceava a caștigat clar confruntarea cu CSM Odorhei, disputata in Sala „Dumitru Bernicu", sambata dupa amiaza. Meciul din cadrul etapei a VI-a a ...

- CS Minaur Baia Mare a fost surclasata de echipa Ferencvaros TC, cu scorul de 38-22 (19-9), duminica, la Budapesta, in mansa secunda a competitiei masculine de handbal EHF European League. Minaur Baia Mare, surclasata de Ferencvaros in European League. Infrangere dura pentru romani la Budapesta Ferencvaros…