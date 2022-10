Liga Zimbrilor: CS Minaur Baia Mare vs Dinamo București- Joi,…

Joi dupa-amiaza, Sala sporturilor “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur Baia Mare și Dinamo București, joc din cadrul etapei a 8-a din Liga Zimbrilor. Este derby-ul campionatului intre echipele clasate pe locurile 1 și 3, dar cu 18 puncte amandoua. Sigur, Dinamo are un meci mai puțin. Intrarea spectatorilor se face pe baza de abonament sau bilet in valoare de 10 de lei. Biletele se pot achiziționa de la sediul clubului (pana joi, orele 10.00-15.00) și de la casa de bilete a salii sporturilor, in ziua meciului, intre orele 16.00-17.30.