Liga Studenților vrea să apere drepturile studenților de la UMF Iași Liga Studenților (LS IAȘI) a depus un denunț pentru sesizarea Parchetului de pe langa Judecatoria Iași cu privire la cadrele didactice din Universitatea de Medicina și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași care au condiționat direct accesul studenților de vaccinarea impotriva covid-19 la examene. Conform LS ar fi presiuni foarte mari asupra studenților UMF Iași care nu s-au vaccinat din considerente personale sau medicale (sarcina, alaptare, afecțiuni grave cu contraindicații, boli auto-imune etc.), Liga Studentilor a transmis un comunicat prin care semnaleaza toate aceste situații: „Un caz concret… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Mihaila a facut vineri dupa-amiaza mai multe declaratii in contextul pandemiei, intr-o vizita facuta la Iasi, la spitalele din municipiu si la Universitatea de Medicina si Farmacie.

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Cei mai mulți oameni care sau vaccinat impotriva COVID-19 sunt locuitori ai Capitalei, mai exact peste 127 de mii de oameni. © Photo : Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaMaratonul vaccinarii la Palatul Republicii: Sute de oameni stau…

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Cei mai mulți oameni care sau vaccinat impotriva COVID-19 sunt locuitori ai Capitalei, mai exact 127 de mii de oameni. © Photo : Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaMaratonul vaccinarii la Palatul Republicii: Sute de oameni stau in…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași (UMF Iași) a decis, printr-o hotarare a Consiliului de Administrație din 28 aprilie, ca doar studenții vaccinați impotriva covid-19, cei care dețin un test PCR negativ efectuat cu cel mult 72 de ore inainte sau cei care prezinta o adeverința…

- Un maraton al vaccinarii anti COVID, fara programare, se va desfasura de astazi, incepand cu ora 16:00, pana luni dimineata, la ora 8:00, la Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Grigore T. Popa’ din Iasi. La maraton vor participa voluntar aproape 1.000 de studenti, medici, asistenti medicali si personal…

- Ministrul Educației a propus organizarea in toate universitațile a cate unui centru de vaccinare anti-COVID pentru studenții care vor sa vina fizic la cursuri. Anunțul a fost facut la Iași, unde Sorin Cimpeanu a declarat ca rectorul Universitații de Medicina și Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” din Iași…

- In prezent, Ioana Mihaila este secretar de stat in Ministerul Sanatații și a fost unul dintre oamenii de baza in echipa fostului ministru Vlad Voiculescu.Mihaila a absolvit Universitatea de Medicina și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca, este medic primar endocrinolog și a dezvoltat o clinica…

- In prezent, Ioana Mihaila este secretar de stat in Ministerul Sanatații și a fost unul dintre oamenii de baza in echipa fostului ministru Vlad Voiculescu.Mihaila a absolvit Universitatea de Medicina și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca, este medic primar endocrinolog și a dezvoltat o clinica…