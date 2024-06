Stiri pe aceeasi tema

- Monica Ghiurco, cunoscuta pentru implicarea sa activa in promovarea educației de calitate și pentru abordarile sale inovatoare in domeniul jurnalismului educațional, va aduce o perspectiva valoroasa in procesul de selecție a profesorilor remarcabili din cadrul campaniei naționale „Liga Profesorilor…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei anunța inceperea evaluarii aplicanților și desemnarea celor 20 de cadre didactice finaliste in cadrul campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”.

- Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei anunța lansarea proiectului „Zonele albastre ale longevitații in Romania”, o inițiativa unica in țara noastra care iși propune sa cartografieze și sa analizeze zonele din țara unde oamenii traiesc o viața mai lunga și mai sanatoasa.…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei a lansat campania naționala Olimpiadele Preșcolarilor, ediția 2024, dedicata copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 și 6 ani. Aceasta inițiativa unica in Romania iși propune sa identifice și sa incurajeze potențialul extraordinar al micuților, oferindu-le…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei iși reafirma susținerea pentru tinerii cercetatori romani implicați in dezvoltarea inteligenței artificiale și ofera o platforma pentru aceștia in vederea implicarii in proiectul startup-ul de inteligența artificiala „Grok”, fondat și condus de celebrul…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei lanseaza campania naționala „Liga profesorilor excepționali”, ediția 2024, dedicata dascalilor care dezvolta Romania prin educație și contribuie la formarea unor noi generații de excelența. Campania se adreseaza educatorilor, invațatorilor și profesorilor…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei lanseaza ediția 2024 a campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”, menita sa aduca in prim-plan contribuția de neprețuit a profesorilor din intreaga țara. Campania naționala ofera profesorilor