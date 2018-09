Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o evolutie onorabila in prima etapa, in fata mult mai valoroasei CSM Bucuresti, HC Zalau spera sa obtina prima victorie a sezonului la finalul acestei saptamani. Echipa condusa de Gheorghe Tadici va evolua pe terenul celor de la Danubius Galati, formatie ce a pierdut in prima etapa cu scorul de…

- CSM Bucuresti a debutat cu o victorie in noul sezon al Ligii Nationale de handbal feminin, 26-22 pe terenul HC Zalau. Campioana Romaniei a avut insa un final care l-a nemultumit pe antrenorul Magnus Johansson.

- Infrangere la zece goluri diferenta, in prima etapa a Ligii Nationale la handbal feminin. Nou-promovata SCM Gloria Buzau a pierdut pe teren propriu meciul din prima etapa impotriva echipei SCM Ramnicu Valcea, scor 24-14 (10-6). In fata unei sali aproape pline, nou-promovata a inceput tare, cu 2-0, dar…

- SCM Rm. Valcea a inceput perfect sezonul 2018-2019 la handbal feminin. Dupa ce a invins CSM Bucuresti in Supercupa Romaniei, echipa pregatita de Florentin Pera a castigat cu 24-14 (10-6) pe terenul echipei SCM Gloria Buzau, in prima etapa a Ligii Nationale.

- CSM București a caștigat marți seara primul amical al sezonului: 24-23 cu Buducnost. Campioana Romaniei a condus și la 5 goluri diferența. Cristina Neagu, cu 7 reușite, a fost cea mai buna marcatoare. Aflata in cantonament la Podgorica (Muntenegru), CSM București a avut in program și doua meciuri de…

- CFR anunta ca se fac interventii pentru protejarea pilelor afectate de viituri, urmand ca „in perioada urmatoare" sa se puna in siguranta obiectivul, cu fonduri de la bugetul de stat, in baza unei expertize tehnice realizate la inceputul acestui an. Pragul de fund al podului feroviar de la…

- Ultimul "bastion" romanesc, singura echipa care se bazeaza exclusiv pe handbaliste autohtone, este HC Zalau. "Proiectul 100% romanesc" de la Brașov a disparut. Clujul și Slatina, echipa fara "straniere" pana acum, au transferat și ele in acest an. CSM București ramane același "Turn Babel" cu 10 jucatoare…

- CSM Bucuresti, campioana en-titre in Liga Nationala de handbal feminin, va incepe viitorul sezon cu doua deplasari mai dificile, pe terenurile echipelor HC Zalau si Corona Brasov. Conform tragerii la sorti a programaului pentru sezonul 2018-2019, primul joc dintre SCM Craiova si CSM...