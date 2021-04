Stiri pe aceeasi tema

- Favoritele au obtinut victorii in meciurile jucate sambata in Liga Nationala de baschet masculin, iar CSU Sibiu a ajuns din nou pe locul al doilea. BC CSU Sibiu a invins-o pe CS Municipal Galati cu 94-75, condusa de Kaelin Nolan Jackson, 19 puncte, 3 pase decisive, si Marquis Ralondo Addison,…

- CSM CSU Oradea a invins-o pe CS Municipal Targu Jiu, cu scorul de 85-63 (14-13, 18-24, 31-12, 22-14), luni, in deplasare, intr-un meci restant din Liga Nationala de baschet masculin. Cel mai bun om al oradenilor a fost Garlon Everett Green, cu 20 puncte, 6 recuperari. Evolutii apreciate…

- CSM CSU Oradea si BC CSU Sibiu au pierdut in ultimul minut meciurile jucate sambata in Liga Nationala de baschet masculin. CSM CSU Oradea, care venea dupa o victorie cu CSU Sibiu, a fost invinsa de FC Arges Pitesti, in Trivale, cu 63-62. Mladen Jeremic a inscris cosul victoriei pentru gazde, cand mai…

- Echipa masculina de baschet CSU Sibiu a urcat pe primul loc in clasamentul Ligii Nationale, dupa ce a invins-o pe CSM VSKC Miercurea Ciuc, scor 93-55 (17-17, 34-1, 25-15, 17-22), intr-o partida disputata la Pitesti. Alte rezultate din Liga Nationala de baschet masculin: FC Arges Pitesti - CS Municipal…

- Liga Naționala de baschet masculin se reia la mai puțin de o saptamana de la decernarea trofeului Cupa Romaniei, in perioada 14-19 martie, fiind programate primele turnee din cadrul returului sezonului regulat, noteaza mediafax. Din motive ce țin de participarea echipelor CSM CSU Oradea și…

- Finala Cupei Romaniei la baschet masculin se va desfasura marti, de la ora 19:00, intre CSM CSU Oradea si CSO Voluntari, in Sala Polivalenta BTarena din Cluj-Napoca. In prima semifinala, CSO Voluntari a invins-o dramatic pe SCMU Craiova, cu 81-80 (28-22, 15-15, 27-18, 11-25), Pratt ratand ultimele doua…

- CSO Voluntari o va infrunta pe SCM U Craiova, iar U-BT Cluj-Napoca o va intalni pe CSM CSU Oradea, in semifinalele Cupei Romaniei la baschet masculin, in urma meciurilor din sferturile de finala, gazduite sambata de Sala Polivalenta BTarena din Cluj-Napoca. In primul sfert, CSO Voluntari…

- Capul de afis al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin va fi duelul dintre CSU Sibiu si U-BT Cluj-Napoca, potrivit tragerii la sorti efectuate joi la sediul Federatiei Romane de Baschet. Clubul U-BT Cluj-Napoca a obtinut dreptul de a organiza turneul Final 8 al sezonul…